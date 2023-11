Stand: 03.11.2023 09:30 Uhr Metin Kaya verlett Hamborger Linke

De Hamborger Linksfrakschoon in de Börgerschop hett nu een Liddmaat weniger. De Afornte Metin Kaya will sik de ne’e Wagenknecht-Partei ansluten. Dat hett he güstern Avend op en Veranstalten seggt. Kaya harr de Frakschoon verlaten un is ut de Partei rut. De Böversten vun de Linken Frakschoon verlangt nu, dat he sien Mandat torüchgeven deit. Man dat will Kaya behollen

