Stand: 03.11.2023 09:30 Uhr Mobile Blitzers

In Hamborg warrt jümmer mehr Blitzers twei maakt. Wat de Polizei seggt, warrt sünnerlich mobile Reedschopen kaputt maakt. In dütt Johr is dat woll al 95 Mal passeert. För de Stadt lohnt sik de Blitzer-Anhängers: Bet August hebbt de al meist 22 Millionen Euro in de Kass rin spöölt. Blitzer-Sülen hebbt betto blots meist 8 Millionen Euro inbröcht.

