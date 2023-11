Stand: 02.11.2023 10:15 Uhr Elv-Tower schall wiederboo’t warden

De Elvtower warrt wiederboo’t – tominnst de Baas vun de Hobencity GmbH Andreas Kleinau is sik dor seeker. Siet verleden Week warkt se an den half fadrig Boo je nich weder. De Geldgever Signa hett man tosekert, de he fix wiederboo’n will, so hett dat Kleinau to NDR 90,3 seggt, denn dat gifft woll scharpe Verdreeg, de nicht blots Strafgeld verlangt, wenn dat Boo’en to lang nich wiedergeiht, sünnern de de Stadt ok dat Recht inrümt, dat Grundstück torügg to koepen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch