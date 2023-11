Stand: 02.11.2023 10:15 Uhr Ünnersöken na Halloween

Een poor hunnert jung Lüüd hebbt ja to Halloween in Horborg heel dull Krawall makt, un dat hett Stunnen duert, bet de Schandarms de Laag in den Griff kriegen deden. Liekers seggt de Polizei: Ehr Insatz-Plaan is’n Erfolg west. Se harr en Reeg vun Hunnertschappen strategsch dor opstellt, wo dat verleden Johr al Oprohr un Randale geven harr. Gegen dreeundörtig Krawallmakers gaht se nu dörch Ünnersöken vör. De Polizei seggt, se will gegen Gesetz-Brekers mit kloren Kurs vörgahn.

