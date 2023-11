Stand: 01.11.2023 09:30 Uhr Krawall to Halloween

Se hebbt Böllers un Buddeln op de Polizei un op anner Lüüd smeten – ok de Press, de dor weer, is attackeert worrn: In Horborg geev dat ok düt Johr bet in de Nacht rin swore Krawallen to Halloween. Bet to 350 vermummte junge Lüüd sünd tohoopkamen, so de Polizei. Se harrn över Stünnen ornlich wat to doon un hebbt ok Waterkanonen, Rüümpanzers un en Helikopter bruukt. Ok in Lurup geev dat Randale – dor hebbt bummelig 50 junge Lüüd en Discounter mit Böllers attackeert, weer vun de Polizei to hören.

