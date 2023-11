Stand: 01.11.2023 09:30 Uhr Angreep op Gazastremel

Folgens de israelsche Armee hebbt se al mehr as 11.000 Malen in den Gazastremel drapen, na dat de radikal-islaamsche Hamas vör dreeunhalf Weken mit en grote Attack op dat Land anfungen is. De Hamas gifft an, dat middewiel goot 8.500 Palästinensers dootmaakt worrn sünd – dormang mehr as 3.500 Kinner. Unafhängig revideren kann een de Tallen nich. Güstern harr dat israelsche Militär en Flüchtlingslager in Gaza mit Bomben attackeert. Dorbi sünd woll ok Terroristen dootmaakt worrn. De Hamas op de anner Siet see, dat wedder Börgerslüüd ümbröcht worrn sünd.

