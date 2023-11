Stand: 01.11.2023 09:30 Uhr Liek na Unfall in Havencity funnen

Na den sworen Unfall op en grote Bosteed in de Havencity hebbt se nu de veerte Liek borgen. Se weer ünner Trümmerdelen begraven. De Hölpslüüd kunnen mit dat Bargen eerst an’n Avend Sluss maken. Ehrgüstern weer in de Havencity en Bogerüst in en Fohrstohlschacht ut de achte Etaasch dalstört.

