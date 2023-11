Stand: 01.11.2023 09:30 Uhr Impen gegen de Gripp

Vele Minschen sünd wedder an’t Pruuschen un Hoosten: De Harvst ik ok wedder Verköhlenstiet. In Hamborg gifft dat vundaag un morgen Impdaag gegen de Gripp. Impt warrt in de Sundheitsämters mehrsttiets twüschen Klock 9 un Klock 4, un dat ahn Termin. Toraden doot se dat Impen sünnerlich Minschen, de vörher al krank weern, oder de öller as 60 sünd.

