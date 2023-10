Stand: 30.10.2023 09:30 Uhr Verbaden Demo op’n Steendamm

Rund 500 Minschen, de sünd op Polizisten daalgahn un hebbt dorto opropen, dat dat islam’sche Recht ok in Düütschland inföhrt warrn schull. Achter düsse Akschoon vun ehrgüstern op den Steendamm, dor schüllt radikale Islamisten achter steken. Se hebbt ok Flaggen vun AL-Kaida un de Taliban hin un her swungen. Offiziell wull de Grupp för de Palästinensers in’n Gazastriepen demonstreren. De Polizei hett alltohoop 20 Straafverfohrens op’n Weg bröcht.

