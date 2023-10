Stand: 30.10.2023 09:30 Uhr Kriegsgefohr in Europa

De Bunnsminister för Verdegigen Boris Pistorius, de hett dorför wohrschaut, dat dat ok in Europa Krieg geven kunn. In’t ZDF sä he güstern Avend, dat wi kriegdüchtig wehrhaft warrn mööt. Vörholden, dat dat to langsam geiht mit de Moderniserung vun de Bunnswehr, de hett he torüchwiest. He meent, veel gauer kunn dat nich gahn. He sä, dat dat för twee Drüttel vun de 100 Milliarden Sünnervermögen al Verdrääg geven wörr. Produkschoon un Levern, dat wörr Tiet bruken.

