Stand: 30.10.2023 09:30 Uhr Gazastriepen in de Kniep

De israel’sche Armee hett de Palästinensers in’n Gazastriepen mit Nadruck opfordert, ut’n Norden wegtogahn. Israel is siet en poor Daag ok mit Panzers in’n Gazastriepen. Se wüllt Steden vun de Terrorgrupp Hamas twee maken. Middelwiel is en Konvoi mit Hölpssaken in den afsparrten Gazastriepen kamen. Alltohoop hebt 33 LKW de Grenz an den ägyp’schen Övergang passeert. Siet de Krieg losgahn is, weer dat de betnu gröttste Konvoi mit Eten, Drinken un Medikamenten, de an een Dag rinkamen is. Vör den Krieg sünd fiefhunnert LKW per Dag rinkamen.

