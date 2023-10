Stand: 30.10.2023 09:30 Uhr Sekerheitsdrapen in de Spiekerstadt

In Hamborg geiht opstunns en Sekerheitsdrapen gegen Drogensmuggel in de Spiekerstadt los. Se wüllt de Drogen in‘n Haven ut Süüdamerika indemmen, denn de warrt ümmer mehr. Anner europä’sche Havens, de hebbt jümehre Sekerheitsbehöörden al stärker maakt. Den ok dor hebbt Bandenkriegen un Verdelenskämp böös tonahmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.10.2023 | 09:30 Uhr

