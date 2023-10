Stand: 28.10.2023 00:00 Uhr Düsse Week: Perzess wegen plaanten Sprengstoffanslag

Twee Bröder ut Syrien staht vun Maandag af an in Hamborg vör‘t Brett. Se schüllt en Sprengstoffanslag plaant hebben. Een vun de beiden wahn in St. Georg un gell as goot integreert. Man över’t Nett schall he sik radikaliseert un Chemikalien för en Bomb köfft hebben. De Sprengsatz schull in Sweden in de Luft gahn as Afreken fö’t Verbrennen vun’n Koran.

