Stand: 28.10.2023 00:00 Uhr Düsse Week: S-Bahn warrt utboot

De S-Bahn-Streken na Horborg un Bardörp schüllt wieder utboot warrn. In Tokunft schüllt de Töög fakener fohren könen. Dorför warrt 425 Millionen Euro in Technik as Stellwarken, Wieken un Stroomkavels investeert. Dat hett de Senat Dingsdag düsse Week künnig maakt. Vun 2029 af an schall dat ok en S6 bavento geven. De Oppositschoon bekrittelt: Dat duert veel to lang.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2023 | 09:30 Uhr

