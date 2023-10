Stand: 27.10.2023 09:30 Uhr Hölp för den Gaza-Stremel

Füerpausen un Hölp för Minschen in’n Gaza-Stremel. Dat verlangt de EU na en stünnenlang Hen un Her in Brüssel. Vundaag schüllt wedder twee Hölpsflegers losflegen. In Nee York hett de UN-Vullversammeln opstünns ok de Laag in’n Gaza-Stremel op’n Tapeet. Mit dorbi is ok de Butenminister vun’n Iran. He see, dat de Hamas Geiseln freelaten will, wenn Israel 6.000 Palästinensers ut’t Kaschoot freesetten deit.

