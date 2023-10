Stand: 26.10.2023 09:30 Uhr Gaza-Demo in Hamborg

An'n Avend geev dat in Hamborg en Demo för de Palästinensers. Na'n Hamas-Angreep op Israel is dat dat eerst Mal ween, dat so en Demo tolaten worrn is. Mehrstendeels leep dat dor ahn Problemen. De Schandarms hefft de Demo man fröhtietig oplöst, as Demonstranten Anti-Israel-Parolen ropen hefft, de nich tolaten ween sünd. De Raat vun de Islaamschen Gemenen in Hamborg harr de Demo in Sankt Georg anmellt. De Polizei weer üm de Adenauer-Allee rüm in'n Grootinsatz.

