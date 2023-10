Stand: 26.10.2023 09:30 Uhr Debatt över Blaue Moschee

Na'n Terror-Angreep vun de Hamas steiht ja ok wedder de Blaue Moschee in Hamborg in de Debatt. Dat süht graad so ut, as wenn dat Bunnsbinnenministerium en Verbott vun dat Islaamsch Zentrum utspreken warrt. In't Raathuus hefft de SPD, de Grönen, de CDU un de FDP dorför stimmt, dat de Moschee an de Butenalster tomaakt warrt. Se smiet dat Islaamsch Zentrum vör, dat dor wedder un wedder gegen Juden hisst warrt.

