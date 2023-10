Stand: 26.10.2023 09:30 Uhr Amokloop in de USA

In de USA hett dat en Amokloop geven. De Sender CNN bericht, dat dat tominnst tweeuntwintig Dode gifft. Mehr as föfftig Minschen schullen verletzt ween. In Lewiston in Bunnsstaat Maine harr en Mann mit en Maschienenpistol op en Bowlingbahn un in en Bar schoten. De Schandarms weet woll al, wokeen de Mann is: He schall veertig Johr oolt ween. Kregen hefft se em man noch nich.

