Stand: 26.10.2023 09:30 Uhr Water warrt dürer

In't tokamen Johr warrt dat Drinkwater in Hamborg en beten dürer. In Snitt schall dat denn per Huushoolt bummelig fiefunnegentig Cent per Maand mehr kösten. Dat liggt doran, dat de Kösten vör dat Watersystem in de Stadt dürer worrn sünd. In'n Vergliek hett Hamborg man jümmer noch siete Priesen för Drinkwater. In ölven vun föffteihn Grootstäder in Düütschland is dat Water dürer.

