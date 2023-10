Stand: 26.10.2023 09:30 Uhr Mehr Lohn för Lüüd in'n Staatsdeenst

Woveel Geld schüllt de Mitarbeiders in'n Deenst vun de Bunnslänner kriegen? Doröver warrt vun vundaag af an in Berlin verhannelt. De Warkschop Verdi will 10,5 Perzent mehr Lohn dörsetten. Dat weer veel to veel, heet dat vun'n Hamborger Senat: Finanzsenater Andreas Dressel sä, dat Hamborg in so en Fall 1,2 Milliarden Euro mehr betahlen müss – un so veel Geld harr de Stadt för so wat nich.

