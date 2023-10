Stand: 23.10.2023 09:30 Uhr Linke kritiseert dünne Personaaldeek

Geiht de Stadt Hamborg womööglich veel Geld dör de Lappen, wieldat se to wenig Stüerprüfers hett? De Links-Frakschoon, de süht dat so, un NDR 90,3 hett dat so to weten kregen. De Linke harr an den Senaat Fragen to de Personaalnoot in de Finanzämter stellt, un in de Antwoort steiht to lesen, dat mehr as 100 Stellen nich besett sünd. Dorüm wörrn denn de Grootverdeeners un de groten Ünnernehmens düütlich seltener en Kontroll kriegen as noch vör twee Johr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch