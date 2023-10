Stand: 23.10.2023 09:30 Uhr Lüüd in'n Gazastriepen versorgen

In'n Gazastriepen is en tweten Hölps-Konvoi ut Ägypten ankamen. An'n laten Avend sünd de 14 Lastwagens över de Grenz röver. In'n Gazastriepen leevt mehr as twee Milloonen Minschen. Üm jem to versorgen, müss man woll an jeedeen Dag bummelig 100 vulle Lastwagens losschicken, meent de Vereenten Natschonen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch