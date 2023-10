Stand: 23.10.2023 09:30 Uhr Demo-Verbott bet övermorgen

In Hamborg sünd ok wiederhen all Oorten vun Pro-Palästina-Demonstratschonen verbaden. Un de gröttste Deel vun de Politikers in't Raathuus finnt dat richtig - vun de SPD över de Grönen bet to de CDU un de AfD. Blots de Linke meent: So wörr man all Lüüd, de sik för de Palästinensers ehr Saak insetten doot, ünner Generaalverdacht stellen. Nich tolaten sünd de Demos eerstmal hüüt, morgen un övermorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch