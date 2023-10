Stand: 23.10.2023 09:30 Uhr Perzess gegen IS-Anhängers

Siet vundaag staht twee Bröder ut Syrien vör dat Oberlannsgericht in Hamborg, un vörsmeten warrt jem Terror-Plaans. Se schüllt en Anslag mit Sprengstoff vörhatt hebben, op en Kark in Schweden. Een vun de beiden is an't Enn vun'n April in St. Georg fastnahmen worrn, un sien Broder hebbt se denn in Kempten in't Allgäu to faten kregen.

