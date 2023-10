Stand: 23.10.2023 09:30 Uhr Na dat Unwedder vun't Wekenenn

Dat, wat de swore Stormfloot an de Oostseeküst anricht hett, dat warrt woll noch maandenlang to sehn ween. Schleswig-Holsteen un Mekelnborg-Vörpommern haapt nu op Geld vun de Bunnsregeern, üm de Schadens in Millionen-Höögde to repareern. Bi de Stormfloot weern an't Wekenenn Dieken braken un Havenanlagen kaputt gahn. Op Fehmarn is bi dat Unwedder en Fro to Dode kamen.

