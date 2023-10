Stand: 23.10.2023 09:30 Uhr Erfolg för Tamara Korpatsch

De tweetbeste düütsche Tennis-Spelerin kummt siet güstern Avend ut Hamborg, un dat is Tamara Korpatsch. Se hett dat WTA-Turneer in Rumänien wunnen un is dordör in de Weltranglist düchtig na baven kladdert. För Korpatsch is de Tweesatz-Sieg gegen Elena Ruse de bet nu gröttste Erfolg in ehre Tennis-Karrieer.

