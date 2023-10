Stand: 21.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Flücht Lüüd in de Messehallen

In de Hamborger Messehallen wahnt siet Maandag düsse Week wedder flücht Lüüd. Dor harrn se verleden Wekenenn de Bedden un Twüschenwänn in en Hall för üm un bi 470 Minschen opboot hatt. Dör dat Noot-Quarteer schall dat so denn eerstmal bet Enn vun‘n Januaarmaand bi dat Ankumstzentrum vun’e Stadt ’n beten wat an Luft bringen. 2015 sünd dor al mal Lüüd, de flücht sünd, in en Messehall ünnerbröcht worrn. Un in’t verleden Johr sünd dor tietwies Minschen ut’e Ukrain ünnerkamen ween.

