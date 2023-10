Stand: 21.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hannelore Greve is storven

Hamborgs Ehrenbörgersch Hannelore Greve is in’t Öller vun 96 Johr storven. Dat is Dingsdag düsse Week künnigworrn. Tohoop mit ehrn Mann hett se Millionen för Kultur un Wetenschop spennt. Blangen anner Saken höört dor de Flügelboten vun dat Uni-Haupthuus un Vergröttern an’t UKE mit to. De Greves sünd siet 2005 Hamborger Ehrenbörger.

