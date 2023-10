Stand: 21.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Demo-Verbott verlängert

De Hamborger Polizei hett en Demo-Verbott, wat dat betto geev, verlängert. Dat hett de Versammlungs-Behöörd Dingsdagavend düsse Week so fastleggt hatt. Bet inklusiev morgen sünd deswegen in Hamborg keen Protest-Akschonen verlöövt, de den Terror-Angreep vun’e Hamas op Israel Stütt geven doot. Dormit is ok en gröttere Pro-Palästina-Demo verbaden, de för vundaag plaant ween is.

