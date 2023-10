Stand: 21.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Unfall in’n Elvtunnel

Dunnersdag düsse Week hebbt twee Autos na en Opfohrunfall in’n Elvtunnel brennt. Dorbi sünd söss Lüüd licht wat bi to Schaden kamen, dor höör ok een Kind mit to. In’n Tunnel geev dat giftigen Rook, weswegen dreeunföfftig Lüüd dör en Sekerheitsdör in’e Tunnelwand lopen sünd na en Ruum hen, wo een Schuul finnen deit. Dör dat System för’t Lüften kunn de Rook ut’n Tunnel aftrecken. Hunnert Füerwehrlüüd hebbt de Autos, de brennt hebbt, mit Schuum löscht hatt.

