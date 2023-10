Stand: 20.10.2023 09:30 Uhr Stoorm in’n Noorden

Över den Noorden treckt vundaag en Stoorm henweg. An de Ostseeküst sorgt de goors för ornlich Water un Wellen. In Flensborg rekent de Behöörden mit Waterstänn vun bet to twee Meter över de normalen Weerten un dat weern denn de hööchsten siet mehr as hunnert Johr. Dat Ganze geiht ok Urlaubslüüd in Däänmark wat an, de tietwies ut jümehr Quarteren rut mööt. Fähren fallt stedenwies ut. Un op de Bahnstreck Hamborg – Kiel is en Boom op de Gleisen fullen. Fohrgäst schullen op de Streck – so as de Bahn dat seggt – mit reken, dat Töög utfallt oder later ankaamt.

