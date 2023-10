Stand: 20.10.2023 09:30 Uhr Tschentscher gifft Bunnsraat-Vörsitz af

In Berlin is opstunns de Bunnsraat tohoopkamen. Na een Johr bavenan vun de Lännerkamer warrt Peter Tschentscher dat Amt nu an de Lannsböverste vun Mekelnborg-Vörpommern Manuela Schwesig afgeven. De Vörsitz vun’n Bunnsraat wesselt ümmer in en fastleggte Reeg twüschen de Bunnslänner.

