Stand: 20.10.2023 09:30 Uhr Polizei gifft Acht

De Hamborger Polizei föhrt vundaag sünnerlich achtsam dör de Stadt. Achtergrund is wiederhen de Krieg in Nahost. Un vundaag staht bi de Muslimen wedder de Freedagsgebeden an. Bi uns in Hamborg sünd enkelte Protesten ünner de Week meisttiets verdreeglich aflopen. Dor, wo sik de Lüüd versammelt harrn, dor kunn de Polizei dat Ganze recht gau wat oplösen. Dat Verbott vun Pro-Palästina-Demos gellt eerstmal noch bet övermorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch