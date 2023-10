Stand: 20.10.2023 09:30 Uhr Hölp för de Minschen in Gaza

In’n Krieg in’n Nahen Osten maakt Israel sien Armee praat för en Bodenoffensive, de woll bald losgahn warrt. Wat de Grenzövergang twüschen Ägypten un den Gazastriepen vundaag för Hölpslevern apen maakt warrt, dat is wiederhen unkloor. Butenministersch Annalena Baerbock künnig in’e Twüschentiet föfftig Millionen Euro an gaue Hölp för de Minschen in Gaza an.

