Stand: 20.10.2023 09:30 Uhr "Tähnmobil" mit betere Technik

En Tähndokter-Praxis op Rööd för Lüüd, de keen Dack över’n Kopp hebbt, dat is dat "Tähnmobil" vun dat Düütsche Rode Krüüz. Af tokamen Maand is en ne’en Bus, mit betere Technik binnen in, in Hamborg ünnerwegens. Denn köönt Wahnungslose in dat Fohrtüch goors röntgt warrn. Dat heet, dat de Tähndokters denn ok Wortel behanneln köönt, so en Sprekersch vun dat DRK. To dat Team höört dörteihn meistendeels ehrenamtliche Lüüd to.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch