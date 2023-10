Stand: 20.10.2023 09:30 Uhr Ümsünst in’t Museum an’n 31.10.

Fre’en Intritt in vele Hamborger Museen gifft dat ok düt Johr wedder an’n Reformatschoonsdag. Mehr as veertig Hüüs maakt dorbi mit – vun’t Altnaer Museum över den „Retro-Spele-Club“ in Hoorn, bet hen na dat Zaubermuseum Bellachini in Sankt Georg. Bavento finnt an’n 31. Oktober ok Akschonen statt – to’t Bispeel en Vörföhren vun Dükers in dat Havenmuseum.

