Stand: 20.10.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dat is vundaag kort vertellt: Regen. Vör allen Dingen to’n Avend hen warrt dat denn noch ’n beten wat mehr. Dorto gifft dat vundaag veel Wind un wat de Temperaturen angeiht, dor kriegt wi nich mehr as acht Graad tohoop. Kort noch de Utsichten: Morgen warrt dat so’n Mix ut Wulken, Regen un den een oder annern drögen Afsnitt bi bet to veerteihn Graad. Un Sünndag süht dat meist jüst so ut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch