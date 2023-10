Stand: 19.10.2023 09:30 Uhr Pro-palästinensche Demonstratschonen

Dat weer nich verlöövt, liekers sünd in Hamborg mehre Lüüd för en pro-palästinensche Kundgeven op de Straat gahn. Güstern weern glieks en ganzen Barg an Gendarms in de Binnenstadt ünnerwegens. Se hebbt ingrepen as Lüüd palästinensche Flaggen enthüllt un Handteken maakt hebbt. Poor Minschen hebbt se in Arrest nahmen. Pro-palästinensche Demonstratschonen sünd totiets in Hamborg nich verlöövt. Dütt Verbott hett de Behöörd för Versammelns bet Sünndag noch verlängert.

