Stand: 19.10.2023 09:30 Uhr Hölpleverns na'n Gaza-Striepen

In’n Gaza-Striepen luert de Minschen op Saken, de jem in jemehr Laag hölpen köönt. Wat de ARD weet, hebbt se den Övergang twüschen Ägypten un den Gaza-Striepen jümmer noch dicht maakt. Ägypten will de tokamen Daag eerstmal bet to 20 Lastwagens mit Hölpsmiddeln över de Grenz hen na’n Gaza-Striepen röverlaten. Dat harr de Staatsböverste al-Sisi US-Präsident Joe Biden toseggt.

