Stand: 19.10.2023 09:30 Uhr U-Bahn sall lieser bremsen

De U-Bahnen in Hamborg süllt wat lieser warrn. Tominnst bi't Bremsen. De Hoochbahn hett för jemehr modernen Töög en ne'et Bremssystem uttüftelt, dat de Bremsen nich mehr quietscht, wenn se in en Haltesteed rinfohrt. De ne'e Technik sall dat Bremsen ok för de Fohrgäst liedsamer maken.

