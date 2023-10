Stand: 19.10.2023 09:30 Uhr Gastherm-Perzess: Anlagenmechanikers freespraken

Twee Johr na den Dood vun en 28-johrige Fru in‘n Rodenboom hett dat Amtsgericht twee Handwarkers freespraken. Se weern wegen fohrlässige Tötung anklaagt. De Fru weer an en Kohlenmonoxidvergiften sturven. Blots poor Stünnen nadem de Anlagenmechanikers ehr Gastherm instand sett harrn. En Fachmann harr in den Perzess en Materiaalschaden an de Therm faststellt un jem so de Schuld nahmen.

