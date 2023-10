Stand: 19.10.2023 09:30 Uhr Wagenknecht will Partei grünnen

Een hett dat ja al wat länger vermoodt: Wat dat nu utsüht, hett sik de Linken-Politikersch Sarah Wagenknecht woll wohrhaftig entscheedt, en ne'e Partei to grünnen. Wat dat ARD-Hauptstadtstudio weet, stellt se an'n Maandag offiziell dat "BSW" vör, dat "Bündnis Sarah Wagenknecht". Eerstmal is dat woll blots en Vereen, man ut denn sall later de ne'e Partei warrn.

