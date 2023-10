Stand: 19.10.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wenn ji Regen möögt, denn warrt dat vundaag joon Dag. Dat pladdert egen in een Tour bi nich mehr as acht Graad. Dorto kümmt noch en dullen Wind ut Oost dorto.

Morgen is’n anner Dag, man keen anner Wedder. Dat blifft fuchtig un frisch. Denn blots noch bi bet to söven Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch