Stand: 18.10.2023 09:30 Uhr Gaza: Raketeninslag in Krankenhuus

In'n Gazastriepen is en Krankenhuus vun en Rakeet drapen worrn. De Palästinensers seen, dat dorbi mehr as tweehunnert Minschen ümkamen sünd. Wokeen dat ween is, weet man man noch nich. Israel seggt, Terroristen vun de Grupp Islaamsch Dschihad steken dorachter: Dat weer en fehlslaan Rekenangreep vun den Terrorgrupp. De Gegensiet seggt, dat dat Isreals Suldaten ween sünd. In en poor Länner geev dat düchtig Protest gegen Israel – to'n Bispeel in Jordanien, Tunesien un in de Türkei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch