Stand: 18.10.2023 09:30 Uhr Nahoostkonflikt Thema an de Scholen

De Gewalt in Nahoost warrt ok wedder en Thema an de Hamborger Scholen, wenn de Harvstferien vörbi sünd. Dat Lannsinstitut för de Utbilden vun de Schoolmeesters hett al Raatslääg för'n Ümgang dormit utgeven. Schoolmeesters schullen stracks mit Schölers snacken, wenn se radikalen Kraam vertellt. Man dat Institut seggt ok, Schoolmeesters schullen sik nich ut'n Buuk rut gahn laten, wenn de Schölers mit so'n Tüüchs kaamt: Liekers schullen se kloor gegen Antisemitismus vörgahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch