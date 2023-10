Stand: 18.10.2023 09:30 Uhr Baustop an'n Göösmarkt

An'n Göösmarkt mach en Flach för en lang Tiet braak liggen blieven. Na't Doolrieten vun de ole Marktpassaag is de Bo vun de ne'e Passaag stoppt worrn, schrifft dat Hamborger Avendblatt. Dat liggt woll doran, dat de Signa ut Ööstriek keen finnt, de in den Nebo rin will. De Baas vun de SPD-Fraktschoon, Dirk Kienscherf, wiest sik suur: He föddert vun de Signa, dat se de Saak gau lösen schall.

