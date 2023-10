Stand: 18.10.2023 09:30 Uhr Peperspray in de Europa-Passaag

An'n Avend hett dat en groten Insatz vun Polizei un Sanis in de Europa-Passaag geven. Dor weer woll een mit Peperspray to Gang. De Dunst hett sik denn ok över de Anlaag to'n Lüften verdeelt un is in en Restaurang un in en Cafe rintrocken. Teihn Minschen hefft wat dorvun afkregen – man keen müss na't Krankenhuus.

