EM-Test gegen Mexiko

Dat EM-Testspeel twüschen Mexiko un Düütschland in Philadelphia in de USA is in de Nacht mit en Minuut Swiegen losgahn. Fans un Spelers in't Stadion hefft an de twee Footballfans ut Sweden dacht, de in Brüssel vun en Terroristen dootschoten worrn sünd. Dat Speel is twee to twee utgahn.

