Stand: 18.10.2023 09:30 Uhr Bahnplaans för Hamborg

De EM in't tokamen Johr – se schall jo ok in Hamborg speelt warrn. Nu warrt doröver nadacht, en Magnetbahn vun'n S-Bahnhoff Stellingen na't Volksparkstadion to boon. De Shuttle-Bussen op de Streek sünd normalerwies jo bannig vull. Dat gifft man en Problem: De EM geiht al in acht Maand los – un för so en Bo is de Tiet teemlich kort.

