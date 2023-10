Stand: 17.10.2023 10:15 Uhr Terror in Brüssel

As Graad vun de Terrorgefohr is de hööchst överhaupt uropen worrn, in Brüssel, de Hauptstadt vun Belgien. Dor sünd güstern Avend blangen en Football-Lännerspeel twee sweedsche Fans dootschaten worrn. Beamte, de dat ünnersöökt, hebbt hüüt morgen den to faten kregen, vun den se denkt, dat he dat daan hett. Dorbi is woll ok schaten worrn. De Keerl schall en aflehnte Asylbewarver ut Tunesien sien. Dat Lännerspeel vun de EM-Qualifikatschoon twüschen Belgien un Sweden harrn se to Halftied afbraken.

